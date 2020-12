: Leuke rekensommen Cageman8, maar met nog geen 10.000 doden gemeten over meer dan 1 griepseizoen kun je wel van alles gaan veronderstellen en vermenigvuldigen, maar dat is niet meer dan speculatie, ingegeven door angst. Kuif doet net of er 10x zoveel doden zouden zijn gevallen als we niets hadden gedaan, 100.000 dus in NL, en dat is de grootste kolder denkbaar.



Er is in feite in NL helemaal niks gedaan, tenzij je idiote dingen als ondeugdelijke mondkapjes meetelt, geen rekening houdt met co-morbiditeit, buitenbezigheden beperkt of zelfs verbiedt, scholen wel/niet open, gebedshuizen altijd open (maar natuurlijk, dit terzijde) etc.



Je kunt morgen alle maatregelen opdoeken en je beleid beperken tot het beschermen van de al maanden bekende risicogroepen (verreweg het grootste deel boven de 80, vaak ook met onderliggend lijden, en mensen met obesitas) en klaar ben je.



Het beleid zoals dat nu gevormd wordt (de kerst verneuken, geen vuurwerk, wel of geen week extra kerstvakantie, alleen met drie huisdieren in 1 woning etc.) is geen beleid, dat is een keuze ingegeven door electorale overwegingen.

Met je 1,5 miljoen doden worldwide, schei toch uit man. Serieus, dat gaat werkelijk nergens over.