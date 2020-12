Zo ver zijn we dus gekomen. Je doet iets, in alle onschuld, en dan zegt er iemand ver weg "je weet wel dat je daar die en die mee beledigd hebt?", en dan bied je fluks je excuses aan, want je wilt dat de hele wereld weet dat je nooit iemand wilt beledigen.

De vraag of je met je daden iemand al dan niet beledigt is volkomen los komen te staan van de vraag wat je nou precies deed, welke intenties je had en wat de context was. Nee, geheel los daarvan is het aan de ander, wie dan ook, om te vinden dat hijzelf dan wel iemand anders of een groep anderen zich beledigd voelt of wellicht zich beledigd zou kúnnen voelen.

Sterker nog, er zijn categorieën gevormd die ieder voor zich a priori nauwkeurig definiëren wat wel en wat niet als mogelijke belediging geldt, en het is aan elk vrij individu om die categorieën te kennen en te internaliseren, zodat bij voorbaat uitgesloten kan worden dat bepaalde vormen van belediging nog ooit voor zullen kunnen komen.

Peter R. de Vries verontschuldigt zich niet voor het beledigen van Hindoe's, nee, hij verontschuldigt zich voor het feit dat hij het taboe rond de God Ganesha niet goed geïnternaliseerd heeft en door dit gebrek aan kennis vervolgens een onvergeeflijke fout maakte. "Excuus als dat wel zo was" zegt hij. Hij wist iets niet, en dat is hem aan te rekenen, vindt hij ook zelf.

Dat is wat het Woke-denken met ons doet. Je deugt niet, en dat is niet omdat je bewust iets fout doet, bewust de ander pijn wilt doen, nee, dat is omdat de ander zegt door jouw gedrag, of überhaupt door jouw bestaan, pijn ondervindt. En het is aan jou om constant, dag in dag uit, je af te vragen wat je allemaal wel en wat je niet moet doen om méér te deugen, om minder te ondeugen. Want deugen zul je nooit, nooit of te nimmer. Er is altijd iemand die zegt: al doe je nog zo je best, er is altijd wel een ander die zich door jou gekwetst voelt..