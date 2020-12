Over Ivermectine stelde Van Haga een aantal kamervragen. Nou heb ik Haga een beetje in de wappie-hoek zitten, maar allah, laten we eens kijken waarnaar hij verwijst. Dat is alle naar onderzoeken gepubliceerd door het FLCCC, Frontline Covid Care Critical Alliance. Dat is een club medisch angehauchte experts of moet ik zeggen "experts", want dat wordt nog niet helemaal duidelijk en de onderzoeken zijn voornamelijk uitgevoerd in qua medisch onderzoek uitstekend bekend staande landen als Bangladesh, Egypte, Irak en Peru en meer instituten uit die streken. covid19criticalcare.com/medical-evide...

Nu hoeven experts uit die landen niet af te vallen als betrouwbaar maar toch, je hoopt eigenlijk dat over ivermectine meer peer-reviewed data beschikbaar zou zijn. Was het echt veelbelovend dan denk je: Die data is er. De meeste prints waar Haga naar verwijst zijn echter slechts in preprint (medrxiv) gepubliceerd, dus nog niet op waarde gewogen. Een slag om de arm dus en helemaal als Van Haga ermee aan komt zetten.

De Amerikaanse FDA zegt daarover - per 16 dec 2020 - dat je deze drug niet moet nemen tegen Corona. Dat het weliswaar in een lab effectieviteit liet zien maar dat dit niet is bevestigd in een goed opegezet RCT. Sommige publicisten en onderzoekers zijn extreem skeptisch tegenover ivermectine, dat in hun ogen wordt gepromoot als de nieuwe Haarlemmer Olie. forbetterscience.com/2020/12/15/iverm...

De studie waarnaar veel wordt verwezen is deze:

clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT046684...

Een in Egypte opgezet onderzoek met enkele honderden deelnemers. Testgroepen zijn onderverdeeld in groepjes van ongeveer 100 patienten, die ieder een andere cocktail aan medicijnen kregen toegediend. Twee kardinale fouten worden reeds opgemerkt: Een groep van 100 is erg klein en een cocktail aan medcijnen kan heel slecht de werkzaamheid van 1 daaruit geisoleerd aantonenen. En dan ja, Egypte. Waar je je medische titel koopt als je vader veel geld heeft en waar de standaarden van onderzoek niet bepaald hoog staan aangeschreven. Daar denken andere experts ook zo over:

apnews.com/article/fact-checking-afs:...

Wat moeten we hiermee?

Ik denk vooralsnog: helemaal niets.