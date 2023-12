Het is weer die tijd van het jaar dat we met zijn allen boos feestdagwensen van D66 gaan quotetweeten en in krantenarchieven gaan spitten hoe lang het woord 'feestdag' al bestaat, dat we darten kijken, en veldrijden ook, en naar allerlei schaars geklede lichamen die u alleen op www punt geenstijl punt en el te zien krijgt als u op 'Lees verder' klikt. Op 'lees verder' klikken dus.