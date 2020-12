:

Je haalt dingen door elkaar. Klassieke vaccinatie werkt door het inspuiten van een in-actief of verzwakt virus in de bloedbaan. Dit is niet de manier waarop het virus normaal gesproken binnen komt, maar dat is een principiële discussie over vaccinatie zelf. Het lichaam organiseert zelf de afweerreactie. De antigenen in klassieke vaccins kunnen aan de buitenkant zitten, maar dat hoeft niet. De mRNA-inspuiting is mRNA dat het DNA in het lichaam activeert om de antigenen te produceren. Welke delen van het DNA in welke cellen en in welke omgeving in de cellen actief zijn is niet bekend, in ieder geval niet voor dit mRNA-brouwsel. Dat het mRNA geen rare dingen gaat doen als het in een andere dan de bedoelde omgeving komt is een aanname. Door de enorme hoeveelheid cellen en het grote aantal gevaccineerden is de kans dat we vreemde afwijkingen gaan zien reëel. Of het dus inderdaad niet in de celkern komt is een aanname. De gezondheidsschade van het virus zelf is bekend, maar op cel-niveau gaat het er niet altijd zo netjes aan toe. Daar komen juist de mutaties vandaan. Er zullen dus stukken RNA gaan rondzwerven en die stukken kunnen in het DNA worden opgenomen. Zo is ook de overdracht aan de vleermuizen gebeurt en daarom moesten de nertsen geruimd worden. Zolang de mutatie niet op een cruciaal punt in een bepaalde cel zit maakt het niet uit. Het lichaam lost dat zelf op of de cel blijft gewoon zitten. Als dat niet gebeurt kun je allerlei mutaties krijgen. Kanker is daar een bekend voorbeeld van. Voor de goede orde, ik zeg niet dat je kanker kunt krijgen van het vaccin, maar het mutatie-mechanisme is vergelijkbaar.

“Aangezien je eigen mRNA alleen de celkern met je eigen DNA verlaat en nooit de celkern inkomt, is het geen genetische manipulatie van jouw DNA. Het is bovendien mRNA dat dankzij Covid-19 al veel te ruimhartig in onze samenleving rondgaat.”

Dit stuk moet je nog maar een keer lezen, want ik begrijp niet waar je het over hebt. Het DNA zit in de celkern en dus komt het mRNA daar ook in, want anders kan het niets. Het mRNA komt nooit de celkern uit, maar gaat wel rond in de maatschappij?

De antilichamen geven een indicatie of het lichaam met de afweer bezig is. De T-cellen slaan de informatie langdurig op. Hoe lang dat voor dit virus is, is omstreden. Er zijn bronnen die het over slechts enkele maanden hebben. Ook dit is een reden terughoudend te zijn met het deze loterij.

De methode is fundamenteel anders dan eerdere vaccins en er zijn telkens grote problemen geweest bij het gebruik van deze methode. Je kunt je dus niet beroepen op de tientallen jaren ervaring. De twee maanden test-ervaring komt uit de documentatie van de fabrikant zelf, dus hoe je aan het jaar komt is mij een raadsel.

Nogmaals, de stelling dat het ‘niet ontwikkelen van symptomen’ bewijs is van de werking van het goedje is onjuist. Asymptomatische mensen zijn nog steeds besmet en kunnen het nog steeds verder geven. Dat het minder is moge zo zijn, maar dit kun je niet zomaar uitsluiten. Voor een situatie als deze met de enorme financiële belangen en de mogelijke consequenties voor de volksgezondheid moet er degelijk onderzoek gedaan worden. Op zijn minst hadden alle personen getest moeten worden. Het is niet eens duidelijk of alle testpersonen door een onderzoeker gezien zijn! Het hangt dus mogelijk zelfs nog van de zelf-diagnose af of iemand wel of niet besmet is.

De PCR-testen tonen een heleboel aan, maar tonen definitief niet eenduidig het virus aan. Zoals in de link hierboven staat, en nu door de Engelse regering bevestigd is, is het virus nog niet eens geïsoleerd. Je kunt er dus niet eens een test voor hebben. Het is het beste dat er nu te krijgen is, maar de stelligheid die je pretendeert is er niet.