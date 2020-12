Inenten is wel degelijk effectief. En geloof mij, je kunt covid-19 beter voorkomen met een vaccin dan het krijgen. Hetgeen voor vele ziekten geldt.

Uiteindelijk zijn de toetsenbord-ridders hier in staat om in redelijke gezondheid de pensioen leeftijd te halen, waarbij dat voornamelijk ligt aan het feit dat ze hun BMR, DKTP etc inentingen hebben gehad.

Maar het het is natuurlijk veel gemakkelijk om je angsten voor een mondmasker of inenting of andere onzekerheid te baseren op gehoorde halve waarheden, een pak gevoelde emotie en niet of feitelijke kennis.