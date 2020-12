Tweede Kamer-verkiezingen, maart 2021, zo gaan we het doen mensen. Geen stomme campagne-filmpjes met politici op sneakers die door "wijken" lopen en "burgers" tegenkomen. Geen gecanvas met rozen, of clubjes vrolijke mensen met witte jasjes die dan haring, kapsalon of broodje mario eten. Geen online rally's met fractieleiders met opgestroopte hemdsmouwen en wollige containerwoorden zoals "het verschil maken" en "toekomst". Maar iedere partij zet een muziekje van twee minuten online waar we vrolijk van worden. Femke-Merel als Mariah Carey, Lilian als Anouk, Sigrid Kaag als KCO en/of de GroenLinks-dames als RockBitch, alles mag. En dan kijken we in maart wel of we op de rode knop drukken en de zetel draaien. Hoe moeilijk kan het zijn?