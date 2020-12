Zomaar een ideetje: misschien kunnen we de volgende keer in plaats van massaal klappen voor de zorg gewoon massaal ervoor zorgen dat het goed geregeld is in de zorg. Er is in ziekenhuizen namelijk een groot tekort aan sneltesten. Daardoor moeten allerlei patiënten, die niet in isolatie zouden hoeven, wel in isolatie. En daardoor moeten allerlei zorgmedewerkers, die gewoon willen meewerken in de zorg, zich iedere keer weer in een vierdubbel geïsoleerd ruimtepak hijsen voordat ze de gebroken arm van Ome Karel in de Chinese vingers kunnen zetten. Het grote voordeel is dat alle reguliere planbare zorg toch al niet doorgaat, dus voor die patiënten hebben we ook geen testen meer nodig. Maar daar hebben ze op de spoedeisende hulp niet zoveel aan. "De schaarste zadelt het ziekenhuis op met ‘enorme logistieke problemen’, aldus Marieke Ramaker, hoofd van de spoedeisendehulpafdeling van het Dijklander Ziekenhuis." Wat wonen we toch in een ontzettend gaaf land!