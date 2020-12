Nou, hielp Amerika een tijdje terug de Covid Relief Bill in het leven om De Gewone Man door deze tijden heen te helpen. Toen bleek afgelopen week ineens dat die gewone man het met een eenmalige stimuluscheck van $600 moest doen, én dat zo'n beetje de hele derde- en kunst- en viswereld ook aan het ontvangende eind staat. Trump: "It's called the Covid Relief Bill, but it has almost nothing to do with Covid." Het bevat namelijk o.a. $85,5 miljoen aan hulp voor Cambodja, $134 miljoen aan Birma, $1,3 miljard voor het Egyptische leger dat er volgens Trump bijna uitsluitend Russische hardware van gaat kopen (lijkt ons sterk trouwens), $25 miljoen voor democratie- en genderprogramma's in Pakistan, $500,5 miljoen voor een paar Zuid-Amerikaanse landen, $40 miljoen voor het Kennedy Center for the Performing Arts (is gesloten), $1 miljard voor de Smithsonian Institution, $154 miljoen voor de National Gallery of Art (ook gesloten). Dan nog 7 miljoen voor reef fish management (lol), $25 miljoen om de Aziatische karper te bestrijden, $2,5 miljoen om het aantal amberjack fish in de Golf van Mexico te tellen en $566 miljoen voor bouwprojecten bij de FBI. Ook zijn er stimulus checks voor de familieleden van illegalen, volgens Trump oplopend tot $1,800 de neus.

En ja, gewone Amerikanen zouden dus maar $600 de neus aan directe betaling krijgen. Nou, niet als het nog een paar dagen aan Trump ligt! Hij eist dat het bedrag verhoogt wordt naar $2000, en daar lijken de Democraten het wel alvast mee eens. Kortom, publiek de grote winnaar.

Trump heeft trouwens nog altijd hoop op zijn herverkiezing, want hij besluit het bovenstaande fragment met "or else, the next administration will have to deliver a Covid relief package, and maybe that administration, will be me." Volledige vid van 13 minuten alhier. Meer wetenswaardigheden hier fijn onder elkaar bij Axios.