Limburg. "Goed dat je de regels volgt!"

Laten we in godsnaam beginnen met een campagne met hartverwarmende leus en geef Myriam van het marketingbureau in godsnaam een dikke vette vlaai. De campagne heet namelijk 'Goed dat je de regels volgt' en klootviool André Rieu doet ook mee. Nu hebben we zin om Andrés viool te bespelen, en om de regels te volgen natuurlijk.

Gouda. "Gouda, geef elkaar de ruimte."

Het is fijn dat Gouda helpt herinneren dat we uit elkaars buurt moeten blijven want het is lang geleden dat we bij elkaar op schoot zijn gesprongen. Hoofdrolspelers in de campagne zijn Dushi en Cor, zij koken afhaalmaaltijden voor de buurt in buurthuis de Walvis, maar natuurlijk ook Gerben Roskam en Rianne van den Broek.



Friesland. "Doch it gewoan."

De Veiligheidsregio Fryslân moedigt jongeren aan een hobby op te pakken. Sheila bijvoorbeeld, ze was 'allesbehalve een keukenprinses', maar nu 'heeft ze de skills van een meesterbakker'. Heren sla (haha) uw slag want misschien is Sheila wel vrijgezel, maar misschien ook wel niet, weten wij veel. Johan doet aan snoeken van 1,5 meter JONGE, Noah rijdt op een trekker, Pier 'aka 3000 panna' doet iets met voetbal en Kayleigh doet ook iets. Genoeg ruimte om uw eigen dromen te verwezenlijken natuurlijk!

Den Hagistan. "Den Haag tegen corona."

Ook in Den Haag hebben een paar lagen managers tussen van het stijven van de paarse broeken door een leus gevonden: Den Haag tegen corona. En er steeg een oorverdovend applaus op, van het stadhuis tot aan de vreugdevuren in Scheveningen, voor zo'n ambitieuze doch treffende leus. Burgemeester Jan van Zanen, jongerenwerker Umit Colgecen en sociaal ondernemer Petra Brekelmans zijn gezichten van de campagne. OH NEE TOCH NIET PETRA BREKELMANS! De informatieplaatjes zijn er in alle soorten, maten en talen. Derhalve hierboven een poster in de taal van de onvoorwaardelijke liefde, namelijk het Marokkaans.

Barendrecht. "Geef elkaar de ruimte, want corona is er ook."

We herhalen de leus wel gewoon: Geef elkaar de ruimte, want corona is er ook. Om mensen te wijzen op het feit dat corona er ook is krijgen Barendrechters van die afgrijselijke zadelhoesjes op hun fiets geplakt met de tekst: "Goede reis. Geef elkaar de ruimte want corona is ook onderweg." GroenLinks doet dat ook altijd, van die vieze zadelhoesjes. Donder eens op man!

Bodegraven-Reeuwijk. "#booodahcheese!"

De campagne van Bodegraven-Reeuwijk alias 'het Gallië van het Groene Hart' is verreweg onze favoriet, ook omdat het een inzicht geeft in hoe zo'n campagne nou precies tot stand komt. "Het team Communicatie van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft hierover nagedacht en heeft een concept bedacht om de verschillende basisregels voor corona op een andere manier onder de aandacht te brengen." En wat heeft het TEAM COMMUNICATIE precies bedacht? Twee knakkertjes, te weten Asselies en Osselies, hebben kazen om hun lichaam en zo blijven ze 1,5 meter weg van andere mensen die kazen om hun lichaam gedrapeerd hebben. Want dan ruik je de KAAS OP HUN KOP wauwwww. Of niet, maar we zijn even controleren of onze microdosering paddo's vanochtend niet te hoog was. O ja, de campagne kost trouwens 15.000 tot 20.000 euro.



Rotterdam. "Niet lullen maar testen."

Nou doe ons die lullen maar!



Drenthe. "Drenten voor elkaar."

In Drenthe delen ze liever paraplu's uit dan boetes en daar is goed over nagedacht: de paraplu’s moeten voorkomen dat mensen bij regen dicht op elkaar gaan staan bij een schuilplek. Ook is er een nummer van Daniel Lohues maar we luisteren nooit naar muziek van buitenlanders.

Groningen. "Groningen voor elkaar."

De campagne 'Drenten voor elkaar' is precies hetzelfde als 'Groningen voor elkaar', maar dan gekopieerd en veel later. Wat dat betreft is Drenthe niets mee dan de jongere broer van Groningen, zoals Groningen de jongere broer van de rest van het land is. Zo spelen ze op Drentse schoolpleinen nog met Flippo's, terwijl in Groningen het bomberjack helemaal in de mode is. Weet u wat ook in de mode is? Corona!

Maastricht. "Haw pin."

"Je hoort het heel Maastricht zeggen: "haw pin, hè?!" Waar komt deze uitdrukking uit het Maastrichtse dialect vandaan? De zin 'pin hawwe' komt uit de militaire traditie. De pin was het stuk ijzer dat in een kanon werd geslagen om het wapen uit te schakelen. Als, na een beleg, de kostbare kanonnen dreigden in vijandelijke handen te vallen, was dit de taak van de laatste terugtrekkende soldaat. Hij moest tot het laatste moment pin hawwe. Uiteraard moest hij wel wat moed hiervoor hebben, want hij moest deze missie volbrengen met de vijand bijna in zijn nek." En nu u dat weet snapt u ook dat de lokale campagne om corona te bestrijden de naam Haw Pin heeft gekregen.

Eindhoven. "Hou onze stad sterk."

We zijn medium allergisch voor het woord 'sterk'. Zoals in de Eindhovense campagne 'hou onze stad sterk'. Was Eindhoven altijd al sterk? Indien nee, wanneer is Eindhoven sterk geworden? Is Knegsel ook sterk? En als corona heel veel Eindhovenaren uitschakelt, is Eindhoven dan slap? In Eindhoven schuiven ze deze campagne onder de noemer 'verantwoordelijkheid nemen' en daar zijn we óók al allergisch voor verdomme.

Urk. "Slimmer chillen is corona killen."

Weet u waar coronacampagnes geen nut hebben, behalve in heel Nederland? Op Urk. Daar bepalen ze hun eigen regels. Dat 'slimmer chillen is corona killen' is er heel leuk doorheen gepaarsebroekt maar ondertussen staat de jeugd vanaf viskotters in de territoriale wateren van Urk het land te bekogelen met Cobrae, terwijl de inwoners bij elkaar op schoot de vrome lange rok uithangen in de kerk. Dat werkt dus niet hè.



Heusden. "Alleen samen."

Hahaha ja leuk alleen samen dat is een soort contradictio in terminis maar ook weer niet want het is alleen samen snapt u wel echt supergoed bedacht Heusden je bent geweldig

Katwijk. "Samen strijden tegen corona."

De laatste keer dat we iets hoorden over Richtingenstrijd aan Zee sloegen de inwoners elkaar de kop in en dat doen ze niet alleen als het voetballen is. Strijden tegen corona doen ze ineens wél samen, maar daar geloven (lol) we geen zak van. Gezichten van de campagne zijn de trouwambtenaar en nog een paar mensen die niemand kent. Prachtig!

Twente. "Samen zorgen voor Twente."

De paarse verf klotst weer eens tegen de plinten met de ondergekotste leus Samen zorgen voor Twente. HOE kun je zorgen voor een regio. Zorgen voor Twente. Zorgen, voor, Twente. En de gekoppelde leus is "nul bier voor tafel vier" en dat is helemaal niet grappig, dat is gewoon heel erg verdrietig. De campagne van de regio Twente zorgt niet voor bewustwording, het zorgt voor meer intakegesprekken bij de psycholoog. Gezichten van de campagne zijn onder anderen Geert en Annet, Claudia Patacca, Hanneke Borkent en Bert van Losser. We willen dit niet meer.



Alphen. "Ik vecht voor (of tegen)..."

Hee leuk, een activatie, want deze campagne is niet eens af. U moet het gewoon zelf invullen. Waar u voor vecht, of waartegen u vecht en het is vooral gericht op jongeren. "Volgens de Alphense burgemeester Liesbeth Spies gaf de meerderheid van ruim 300 mensen uit deze leeftijdscategorie die meededen aan een enquête aan dat ze graag de coronaregels naleven." Regels naleven ja, tot er op een of andere illegale rave gratis pillen worden uitgedeeld, dan verdwijnen de regels heel gauw IN JE BROEKJE.