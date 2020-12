Slecht nieuws voor de spitsen van de samenleving die hun wekelijkse portie genegenheid en goede gesprekken halen in de rode lampen van de behandelklinieken van vrouwelijke fysiekpsychologen uit Bulgarije en Roemenië. Nu Mark Rutte en Hugo de Jonge met hun cockdown ervoor gezorgd hebben dat u zichzelf in een hoekje moet gaan zitten aftrekken, helemaal alleen en verdrietig en nu staat het op uw netvlies fijne dinsdag nog, gaat uw vrijdagochtendvriendin (in tegenstelling tot dönerboeren en kappers die wel gewoon hier blijven) 'halsoverkop terug naar haar eigen land'. "Ik ga deze weken in ieder geval niet werkloos, arm en eenzaam in mijn appartement doorbrengen", aldus een mejuffrouw, op de weg terug naar Bulgarije. En misschien komt ze wel nooit meer terug, want de Achterdam in Alkmaar staat op omvallen: "Het kan de doodsteek worden voor het straatje." NOU BEDANKT HE MARK RUTTE! Jij weet niet hoe het is maar je hebt heel veel mensen ongelukkig gemaakt!!