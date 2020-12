Stoerrr hoor, een bijkans hardere lockdown dan in Duitsland, en nog eerder van kracht ook...

Zou alleen aanzienlijk geloofwaardiger en zinniger zijn als we nu ook eens werk maken van evenveel IC- en andere zorgcapaciteit per capita als de Duitsers, ook eens zorgen voor gespecialiseerde corona-behandelcentra (waar men in NBC-pakken zonder de overige zorg te verstoren veel efficiënter en veiliger kan werken), en we net als in Duitsland, maar ook de UK en de veel verguisde US, al begonnen zouden zijn met vaccineren (quod non).

Waarom horen we daar nu eigenlijk geen iota over in het verhaal van MinPres Rutte? Wat is er fundamenteel anders ná deze lockdown? Uitzichtloos dit...