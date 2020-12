: Tuurlijk wel, al jaren. Fantastische service en gratis films en series. Ik heb weliswaar een Duits account want Amazon.nl is niet te hachelen, maar het werk verder perfect, retourneren ook en voor mij als permanente "thuiswerker" is het een uitkomst. Zelfs als het schoensmeer of een knoopbatterij is, bestel ik het online. Ik heb een zakelijk account, maar ook dat verdien je in een paar maanden weer terug.