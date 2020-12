VVD twee eraf, CDA twee erbij; PvdA een erbij, D66 een eraf. Minimale verschuivingen, en net als na de peiling vorige week denk ik nog steeds dat, indien dit de werkelijke uitslag wordt in maart, Rutte IV zal bestaan uit een coalitie van VVD, CDA, PvdA, en D66; samen net een meerderheid van 76 zetels.

In de Eerste Kamer zul je dan 'gelegenheidsmeerderheden' moeten organiseren, maar dat kun je rustig aan Rutte overlaten. Een coalitie met de PVV lijkt me vooralsnog niet mogelijk, omdat Rutte daar vierkant tegen is. Misschien na Rutte IV, in 2025 (of zoveel eerder als Rutte IV mocht vallen), dat er dan ruimte komt voor PVV om mee te gaan regeren, maar op dit moment lijkt het me uiterst onwaarschijnlijk.