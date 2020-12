En weer is er een ontploffing in een Poolse supermarkt en weer is het in de Poolse supermarkt in Beverwijk (of wat daar van over was na de explosie van afgelopen woensdag). Ondertussen verschijnt het ene na het andere achtergrondverhaal waarin staat dat veel Poolse supermarkten in handen zijn van Irakese Koerden, dat de Biedronka's in Nederland niet verbonden zijn aan de Biedronka's in Polen en dat biedronka 'lieveheersbeestje' betekent. Maar wie in godsnaam al die explosieven in die supermarkten pleurt, dat lees je dan weer nergens. Misschien is iemand gewoon heel erg ontevreden over de pierogi, of misschien heeft iemand een ontzettende hekel aan lieveheersbeestjes omdat hij vroeger een keer een lieveheersbeestje heeft ingeslikt. Wij weten het allemaal niet. Maar wat we wel weten: dit moet snel stoppen. Wit, bruin of geel, in Nederland houd je Poolse supermarkten heel!