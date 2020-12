Twee berichten vandaag die de hoop vergroten dat internetten in de toekomst hopelijk weer wat plezieriger gaat: in de VS willen zowel de federale overheid als bijna alle staten Facebook opknippen m.b.v. de antitrustwetgeving en Frankrijk heeft forse boetes opgelegd aan Amazon en Google vanwege het misbruiken van hun "cookies". Daarmee zijn we er nog lang niet wat betreft de wurggreep van de VS en Big Tech op het internet, maar het begin is er.

In dat kader is ook de strijd van één enkele Oostenrijker tegen het data-uitwisselingsverdrag tussen de VS en de EU razend interessant om te volgen. En tot slot is deze voor Katja Schuurman. Recht zo die gaat meis www.youtube.com/watch?v=LQV_80VKVLM