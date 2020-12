Het was een hevige zomer, deze zomer. Zo hevig, dat u soms misschien wel af en toe het gevoel had dat u zichzelf een beetje kwijt raakte. Maar er is goed nieuws. Het CBS weet namelijk waar u was. U was op de camping in eigen land, net als uw buurman en die zijn buurman en die zijn buurvrouw ook. "Daarentegen gingen zo’n 5,9 miljoen Nederlanders in eigen land op vakantie, een toename van 24 procent. Doordat de Nederlandse gasten ook langer bleven, steeg het aantal overnachtingen nog meer. Campings en huisjesterreinen noteerden daardoor in het derde kwartaal een stijging van het aantal overnachtingen van respectievelijk 27 en 7 procent ten opzichte van een jaar eerder." En laten we eerlijk zijn: gewoon de Telegraaf van vandaag kunnen lezen en een halfje bruin bestellen bij het campginwinkeltje is toch een stuk makkelijker dan na een godsonmogelijk lange reis met Jean-François lopen kutten over het Wifi-wachtwoord en doen alsof u genoeg Frans begrijpt om L'Equipe te lezen en/of met enige swag een pain en cinq croissants te bestellen. Wij weten genoeg. Volgend jaar weer.