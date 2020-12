Ontstelde repo vandaag in het AD. "Toen de 19-jarige tweedejaars Luna (achternaam bij de redactie bekend) afgelopen jaar diverse vakken van de afdeling Encyclopedie van de Rechtsgeleerdheid volgde, bekroop haar een apart gevoel. ,,Het viel nogal wat medestudenten op dat docenten ons een bepaalde kant op leken te duwen. Ook werd tijdens werkgroepen, als er voorbeelden werden gegeven, snel een islamitische terrorist gebruikt of de islam negatief afgeschilderd.” Al snel begrepen Luna en anderen dat diverse docenten van die afdeling sympathiseerden met het gedachtegoed van Forum of daar actief zijn. Ze beklemtoont het onderwijs zeker niet ondermaats te vinden. ,,Maar in een vak dat best vormend is voor opvattingen over ‘recht’ is het opmerkelijk dat docenten dan zo duidelijk uit één partij komen”, wijst ze op hoogleraren Paul Cliteur en Afshin Ellian of docenten als Eva Vlaardingerbroek en Raisa Blommestijn."

Nou, """Luna""", gelukkig zijn er in dit land nog twaalf andere universiteiten en negen rechtenfaculteiten waar de islam wel keurig als een soort Arabisch boeddhisme gezien wordt, volwassenen netjes naar Greta Thunberg luisteren, en waar studenten al vanaf '68 worden opgeleid om '68 na te larpen alsof ze nog steeds op de barricades staan terwijl ze zelf al 40 jaar de zittende macht zijn.

En in tegenstelling tot de AD-kop gaat bovenstaande repo dus niet over de hele "Leidse universiteit" en diens zeven faculteiten. Het gaat zelfs niet over de hele faculteit Rechtsgeleerdheid. Het gaat over slechts een vleugel van die faculteit, namelijk de Afdeling Rechtsfilosofie. Erg hè, dat daar niet gedacht wordt zoals in betamelijk Nederland.