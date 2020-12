"Geef nooit op" — Peter Jan Rens. Bovenstaande speech drie kwartier lang over hoe het categorisch uitgesloten en onmogelijk is dat hij heeft verloren. Echter, zijn eigen Minister van Justitie, een hyperloyale bondgenoot die meermaals ingezet leek als persoonlijke belangenbehartiger, berichtte gister dat "the U.S. Justice Department has uncovered no evidence of widespread voter fraud that could change the outcome of the 2020 election." Geheel on brand overweegt Trump hem nu dus te ontslaan, al lijken adviseurs hem daar tot nu toe van te weerhouden.

Een transcriptie met factcheck van bovenstaande speech vindt u bijvoorbeeld hier, en het heeft er wel echt alle schijn van dat het voornamelijk bestaat uit halve waarheden en hele leugens die alleen nog in de fringe gangbaar zijn. Daar staat trouwens wel tegenover dat Trump op 24 november nog tweette dat voorbereidingen voor machtsoverdracht getroffen worden, mocht hij zijn zaak alsnog verliezen. "Our case STRONGLY continues, we will keep up the good fight, and I believe we will prevail! Nevertheless, in the best interest of our Country, I am recommending that Emily and her team do what needs to be done with regard to initial protocols, and have told my team to do the same." Dáár staat echter weer tegenover dat Trump naar verluidt niet van plan is naar Bidens inauguratie te gaan, en in plaats daarvan tijdens Bidens inauguratie zijn eigen campagne voor 2024 af gaat trappen. Groots hoor.

Onderstaand Georgia's Voting System Implementation Manager, de conservatieve republikein Gabriel Sterling, die écht helemaal klaar is met al het gedonder, en dan heeft hij het niet over antifa.

Voting System Implementation Manager Georgia, een conservatieve republikein

Was deze Trump-getuige... beschonken?