Eigenlijk heb ik het uitgaansleven al een beetje achter me gelaten, op een gegeven moment word je daar toch een beetje te oud voor, maar 17 januari zit deze jongen in de kroeg. Eerst nog effe ergens uit eten, en dan glokglokglokglokglok. Want deze gekkigheid heeft al veel te lang geduurd. Als we op de Hugo de Jonges en Marjon Koopmansen van deze wereld moeten wachten dan kunnen we wel wachten tot we een ons wegen en de Nederlandse economie helemaal op apegapen ligt. Als het al niet te laat is. Want zodra die NOW regeling eraan gaat, mark my words, krijgt onze economie een dreun van heb-ik-jou-daar.