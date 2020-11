Ach, het maakt niet zo veel uit wie er precies staatssecretaris van dat asielgebeuren is, Ankie of iemand anders. Het is al sinds de jaren 80, misschien al eerder, het grootste 'hoofdpijndossier' van het hele kabinet.

Dat hele asielbeleid is al minstens 20 jaar volkomen failliet, en daar kan een staatssecretaris weinig verandering in brengen. Degenen die dat wel kunnen, zijn die 150 lieden in de Tweede Kamer. Die zouden wetgeving moeten ontwikkelen om bv illegaliteit strafbaar te maken, om het 'procedure-stapelen' onmogelijk te maken, om het automatisme van na 5 jaar een permanente verblijfsvergunning af te schaffen, al die oorlogsvluchtelingen - die 70.000 Syriërs bijvoorbeeld - van begin af aan heel duidelijk te maken dat ze zich hier niet kunnen vestigen, maar teruggaan zodra de bommen en kogelregens gestopt zijn, ook al is dat misschien na 10 jaar, al die criminele, kansloze asielzoekers uit Noord-Afrika opsluiten in gevangenissen tot ze uitgezet kunnen worden, of zelf aangeven op een enkele vlucht naar hun 'eige' land gezet te willen worden.

Maar dat interesseert haast niemand in de TK, en zal er dus ook niets veranderen, blijven de hordes klaplopers zich hier melden voor alle freebies, en gaan we vrolijk op weg naar de 20 miljoen inwoners. De vraag is alleen hoe snel we die aantikken: over tien jaar pas, of al over zeven?