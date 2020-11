Het gebeurt niet vaak dat we zo veel zin hebben in zoiets stoms. De 54-jarige Iron Mike Tyson (50-6, 44 KO's), DE BESTE BOKSER ALLER TIJDEN (zo dat is eruit), tegen de 51-jarige Roy Jones jr. (66-9, 47 KO's) die ook heel goed was enzo, maar wat waren we onder de indruk van Mike Tyson, die in het rauwe en bikkelharde New York van de jaren 80 uit het niets en als een komeet katapulteerde naar superstardom door de ene na de andere gruwelijke knock-out te laten noteren, tijdenlang zowat om de maand: niet zoals de beste van dit moment (=Tyson Fury) met één gevecht of minder per jaar, waarna de absolute gekte het won van het verstand - denk maar aan het opsmikkelen van het oor van Evander Holyfield. U hoort het levensverhaal in Mike Tyson bij Joe Rogan I en Mike Tyson bij Joe Rogan II. En nu stapt de absolute GOD weer de ring in. Op 54-jarige leeftijd. Alsof Jezus weer gaat timmeren, alsof Jos Verstappen weer het grind gaat harken, alsof Co Stompé weer met de pijlen gaat toveren. Het is prachtig en hartstikke stom tegelijk. De undercard en de rest van de main card boeien natuurlijk geen zak, maar het begint ergens middernacht en Tyson is rond 05.00 aan de beurt. Let's get ready to rollator, in ons land LIVE te zien bij het AD.