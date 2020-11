Ten eerste: het is zijn eigen huis, dus laat Guus Meeuwis zelf weten wat hij ermee doet. Ten tweede: de plafonds waren te laag. En ten derde: het huis staat in Tilburg. Tilburg, dat is het stedelijke equivalent van het zwarte puntje in de pus uit de pukkel in de bobbelige zone van de bilspleet van Han Peekel (sorry Han Peekel). Tilburg is zo lelijk, dat als je het station van Gorinchem in Tilburg zou zetten, Tilburg er nog van op zou knappen. Als Tilburg een ziekte zou zijn, dan wilde Ebola niet geassocieerd worden met Tilburg. Iemand die in iedere normale partij op Tilburgse appjes zou worden betrapt, zou op staande voet worden geroyeerd. Tilburg hee. Zeuren over een lelijk huis in Tilburg is net zoiets als klagen over dat er rabarber in je rabarbercocktail zit: ja het is smerig, maar dat kon je toch verwachten of niet dan. Dus. Laat Guus Meeuwis zijn huis met rust ja. Alvast bedankt.