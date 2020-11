De amygdala is het onderdeel van de hersens dat zorgt voor woede wanneer iemand ervaart dat zijn/haar leven wordt bedreigt.

Het is een overblijfsel uit de tijd dat onze voorouders, die in familieverbanden leefden, alleen door eensgezind optreden tegen (vermeende) bedreigingen konden overleven.

Het gros van de mensen groeit op in een cultuur die hij als de zijne of hare beschouwt. Of die cultuur nou Westers of islamitisch is maakt niet uit: het is de eigen, vertrouwde cultuur en manier van leven. Natuurlijk heeft iedereen wel wat te zeiken over de eigen cultuur -niets is tenslotte perfect- maar zolang het zeiken wordt gedaan door mensen uit de eigen groep is er weinig aan de hand. "De zeikerds horen tenslotte bij ons en vormen dus geen bedreiging" aldus de amygdala.

De amygdala wordt aktief wanneer mensen die 'niet bij ons horen' aan het zeiken slaan. "Vreemdelingen? Van buiten onze groep? Die onze cultuur, onze manier van leven bekritiseren? Help! Wat gaat er gebeuren!? Hoe zal onze toekomst eruit zien als vreemdelingen die toekomst voor ons gaan bepalen? Oh nee! De kinderen!" Ineens is er stress. En angst. En woede. Het groepsinstinct ontwaakt. "We moeten ons verenigen en terugvechten tegen de bedreiging!"

De amygdala, dames en heren, is een hoofdoorzaak van veel ellende in de wereld. Het is de reden dat politici die inspelen op angstgevoelens zich altijd zo makkelijk verzekerd zien van een trouwe groep aanhangers. Het is de reden dat mensen denken dat het uitvoeren van die genocide gerechtvaardigd en noodzakelijk was of volledig achter de segregatie in hun maatschappij staan. Of schuimbekkend de straat opgaan wanneer in Frankrijk wat cartoons worden getoond. Het is ook de oorzaak van de helft van de reaguursels onder alle topics over Zwarte Piet.

Het goede nieuws is, dat wanneer je je eenmaal bewust bent dat al die stress, angst, dreiging en woede veroorzaakt wordt door een onderdeel van apenhersens ter grootte van een erwt in je brein, je ineens een stuk beter in staat bent om tegen die gevoelens te vechten. En dat is best bevrijdend.