U hebt het helemaal gemist maar gisteren werd in Arlington, Texas, een heuse WERELDKAMPIOEN uitgeroepen en wel José Vitor Leme uit Brazilië. Hier in Nederland zit men alleen een beetje op de rug van zo'n laf paard, en als dat paard in een bak komt doet-ie allemaal van die domme kunstjes, maar deze totale kampioen zat een seconde of twaalf op de rug van een doorgedraaide gek met allemaal spieren. En ja, natuurlijk was de score hoog: hij kreeg 95.75 punten voor zijn run! Leme speelde cowboytje op de rug van Woopaa, de nummer 15 beste stier van de wereld ofzo, en de stier zelf kreeg 46.75 punten voor zijn prestatie. Het is bijna niet te geloven. O ja, Leme kreeg EEN MILJOEN DOLLAR.