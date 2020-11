Ik kijk er sowieso naar uit, maar ik had zelf mijn kapitalen in een ander memorabel stukje vaderlandse geschiedenis geïnvesteerd:

In de 16e eeuw veroverden de Spanjaarden veroveren de stad Zutphen, doodden daar de inwoners. Vervolgens was Naarden aan de beurt. Daarna Haarlem, die zich overgaf, waarop ze alleen de mannen afslachtten, en niet de vrouwen en kinderen. Next up: Alkmaar, maar de Nederlanders openden de dijken, zetten het hele platteland onder water, veranderden het in een enorm moeras waarin de Spanjaarden niet kunnen opereren, waardoor ze zich terugtrokken. Vandaar het gezegde: "Bij Alkmaar begint de overwinning". Hetzelfde trucje vond plaats in Leiden, daar werden ook de dijken opengezet, met zelfde effect. Toen Lodewijk XIV uit Frankrijk Nederland binnenviel veroverde hij eerst Utrecht, daarna Amsterdam, maar ook toen openden de Nederlanders de dijken, zetten het platteland onder water, en spoelden zo de Franse legers weg. Deze 'Dutch Revolt' tegen Filips II uiteindelijk zou uiteindelijk leiden naar onze onafhankelijkheid, en natuurlijk het 'Plakkaat van Verlatinghe', waar Forum voor Democratie zo vaak de mond vol van heeft. En terecht, geweldig stukje geschiedenis, geweldig weerstand geboden door eendrachtige Nederlanders.

Wat mis ik toch die mentaliteit. Momenteel worden onze grenzen juist opengezet om meer mensen binnen te halen. We willen graag overspoeld worden, met wel 500 staatsinfuusiërs per week. Maar goed, daar zou ik dus een film van willen zien. Misschien dat we dan onze roets weer hervinden. Dus ik zou zeggen, regisseurs des lands, verenigt u! (GeenStijl wil vast wel even een doneer-actie opzetten voor de dure special effects van de overstroming).