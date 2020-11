Gaat het bij racisme niet om de intentie van de "racist"? Als je doelbewust mensen uitsluit vanwege genetisch bepaalde uiterlijke kenmerken, dan is dat racistisch.

De intentie van Sinterklaas en Zwarte Piet sluit op geen enkel opzicht mensen uit! De intentie is alleen maar vreugde: cadeaus, gedichten, samenzijn en wellicht licht opvoedkundig (wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is krijgt de roe!) Hoe Sinterklaas en Zwarte piet er uit zien, doet er in feite niet toe. Dat Zwarte Piet zwart is, dat is nou eenmaal zo. Dat is vast zo ontstaan uit verschillende verhalen en culturen.

(Zie bijvoorbeeld: imgur.com/a/o3PU5VO)

Al het andere, hoe mensen het "ervaren", heeft níks met racisme te maken. Als jíj́ je gekwetst voelt, dan is dat jouw probleem. Het was immers niet de intentie van Sinterklaas en Zwarte Piet om mensen te kwetsen. Jouw gevoel van gekwetst zijn, is puur te wijten aan je eigen mislukte integratie in onze cultuur.