Bovenstaand Dennis S. onlangs mee op pedojacht. Maar toch hè, team justitie hier natuurlijk. Want ongetwijfeld zijn vermeende (!) pedo's schuim. Maar pedojagers, zéker de jagers boven de 25, die vertrouwen we eigenlijk ook niet. Maar goed. In navolging van de dood-door-pedojagers van een 73-jarige Arnhemmer heeft politiechef Oost-Nederland Oscar Dros een boodschap: "We zijn bang dat er meer doden vallen. (...) Onze boodschap aan de burger is: stop met pedojagen. Stop met aanhouden. Stop met uitlokken. Laat dit aan ons over." Ook wijst hij erop dat het bewijs dat leidt tot een burgerbezoek vaak flinterdun is. "Ik ken in mijn politie-eenheid geen voorbeeld dat tot veroordeling van een kindermisbruiker heeft geleid."

Het OM en de politie besloten deze week definitief elke samenwerking met burger-pedojagers te stoppen. Sinds juli zijn er zo'n 250 incidenten met pedojagers geweest. "Dat varieert van klemrijden tot mishandelen, bedreigen en het publiekelijk aan de schandpaal nagelen van mensen op internet. Dit zijn alleen de incidenten waarvan wij weten. Vermoedelijk zijn het er veel meer." En dat kost de politie mankracht die ook aan de goede strijd besteed had kunnen worden. "We hebben honderden zedenrechercheurs die gepassioneerd hun werk doen. Het strafbare gedrag van pedohunters kost veel tijd, die we liever steken in het voorkomen van kindermisbruik."