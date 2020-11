“De enorme stijging van de huizenprijzen zorgt ervoor dat veel gezinnen kansloos zijn op de woningmarkt. Het aantal daklozen is in tien jaar tijd verdubbeld. De winnaars van dit alles zijn beleggers en speculanten die op grote schaal woningen opkopen en ze voor woekerprijzen in de markt zetten.”

"De wooncrisis vraagt om een radicale omslag. Voor GroenLinks is wonen geen handelswaar om geld mee te verdienen, maar een grondrecht. Iedereen heeft recht op een goede betaalbare woning, wat je inkomen ook is. [...] Woningcorporaties worden weer de motor van de volkshuisvesting, we pakken dakloosheid aan en schaffen de vrije marktwerking in de huursector af."

Niet zomaar een paar zinnetjes uit het GroenLinks verkiezingspogrom verkiezingsprogram voor maart 2021, maar diepsocialistische stellingname die gekoppeld is aan luidkeels verkondigde GroenLinks-afkeer van AirBnB, onderhuur & doorverhuur van 2e en 3e woningen, zoals verwoord door de Eikeltjespyama in Den Haag tot aan Woonwethouders in Noviokrakum. En dat weet GroenLinks Kamerlid Lisa Westerveld ook, dus heeft ze haar extra inkomsten uit het verhuren van een tweede woning in Nijmegen niet opgegeven bij de baas. Maar nu is Zembla daar achter gekomen. 10k per maand klokken en dan nog bijbeunen met de verhuur van een tweede woning. Heerlijk salonsocialistisch weer. Ook vertrekkend tuinkabouter Van Ojik (gaan we bij nader inzien toch niet missen) "blijkt penningmeester te zijn van een coöperatie die onroerend goed bezit in Frankrijk, maar rapporteerde dat niet."

Hoe gaat dat zinnetje ook weer over wat gij niet wilt dat u geschiedt, of nee hier is 'wiens brood men eet' beter van toepassing nee wacht, even naar het Engels: 'Do as I say, not as I do'. Ja, dat is 'm. En natuurlijk die andere Engelse evergreen over some animals are more equal than other animals. Want wie de schoen past...

Westerveld & Ojik zijn niet de enigen. Zembla vond er 33

Ook te huur voor séances en Tell-Sell commercials