Ja ach, ik vond het destijds - eind jaren 70, begin 80? - al ongegeneerde teringherrie (ik herinner me nog wel zo'n ADHD mannetje in korte broek met een schooltasje dat liep te stampvoeten over het podium, en 40 jaar later klinken ze nog ongeveer hetzelfde; weinig progressie in al die jaren.

Maar ja, als je er van houdt.... geluk ermee (wel oordoppen in, hè, het is zonde om een permanente pieptoon in je gehoor op te lopen omdat die gehoorhaartjes of hoe ze ook heten, verkankerd zijn door die herrie).