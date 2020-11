Prima als je patsers wil pakken op een Artikel 5 verhaal, maar laat de dB meter vooral in de kast liggen.

Als je een juridisch gevecht wil voeren op basis van een dB meter ben je bij voorbaat verloren.

dB metingen moeten uiterst zorgvuldig gedaan worden en kan je alleen doen in een gecontroleerde omgeving. Niemand kan met goed fatsoen in zo'n meting vaststellen of er sprake is van reflectie, hoe de meting precies gedaan is etc.

Bovendien zijn er best veel fabrikanten van 'patserbakken' die gebruik makend van de EU regelgeving een klepje in de uitlaat hebben die bij een ingesteld toerental (het max toerental waarin officiëele metingen verricht worden) open gaan. Dus meer herrie, maar wel af fabriek.. dat is dus een goedgekeurde auto.. die kan je met goed fatsoen niet op basis van een dB meting verbaliseren.