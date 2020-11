Flavio, een soort Mediterrane en minder passief-agressieve Tom Zwitser die heel hard kan fietsen, zit "in een zoektocht". Nou, trek een nummertje Flaav. Bovenstaand is natuurlijk een tweevoudige tragedie. Ten eerste die wijkagente, waarover Flavio schrijft dat hij "keurig is behandeld door beide dienders en dat er geen twijfel is over de goede intenties van deze personen zelf". Want zij is natuurlijk geenszins uitgerust voor zo'n discussie met een professionele vragensteller die zelfs een eigen studio heeft om vragen in te stellen.

Ze belt hem om op om haar zorgen te ventileren over Flavio's gesprek met onderstaande "complotdenker" en Jensen-aanhanger met een Jensen-aanhanger Kees Faasse (78). Op Flaavs vraag wat een complotdenker eigenlijk is, antwoordt ze: "iemand die volledig tegenovergesteld doet en denkt wat de overheid verwacht." NOU, dan heb je een goede aan het internet natuurlijk. Even verderop legt ze uit: "Het is meer dat wij willen voorkomen dat er straks, naja, in het ergste geval, dat er dingen als een aanslag gepleegd worden en dat wij denken; hey, hier is het begonnen." Kees Faasse staatsgevaarlijk!

En ze belt hem natuurlijk als een gewone Nederlandse vrouw, maar wel namens de wet. En dan kwam ze hem afgelopen weekend, ook al namens de wet, thuis opzoeken. Wat Flavio weer op vragen van bezorgde burgerburen kwam te staan.

Daar tegenover staat dat Flavio zelf heus wel gewoon in 'een bepaald hoekje' zit. En dan kun je opvoeren dat je "ook een psycholoog hebt geïnterviewd die zelf ook op het Malieveld is geweest." Maar die psycholoog is dan wel Wendy het bloemen'meisje'. Flaav vat zijn gasten samen als "een heel breed spectrum aan mensen, die wel allemaal van mening zijn dat het handelen van de overheid momenteel disproportioneel en destructief is voor onze samenleving, en daar ben ik het roerend mee eens."

Hij erkent zijn eigen rol in de polarisatie trouwens wel gewoon kalmpjes: "Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar zelf ook onbewust aan mee heb gewerkt. Voor je het weet ga je natuurlijk toch dingen twitteren die polariserend zijn." Gebeurt de beste, en dat mag bovendien allemaal. En wat de politie nou eigenlijk precies aan Flavio's deur te zoeken heeft lijkt de agente tegen het einde van het gesprek ook niet meer te weten. En terecht, want daar hoort ze niet. Eind goed al goed of WORDT VERVOLGD?

Het "zorgwekkende" gesprek in kwestie met "complotdenker" Kees Faase (78)

De ingezonden brief waarmee Faassen op de radar kwam

Ook Wierd stelt alleen maar vragen