Het probleem met extreem linkse useful idiots zoals Sylvana Simons is dat ze niet meer denken als "normale" mensen. Ons "normalen" is geleerd dat we iemand moeten beoordelen op de inhoud van zijn of haar karakter. Martin Luther King, zeg maar. Extreem linksen denken niet zo. Die stoppen mensen in een doosje en beoordelen het doosje. Wij hier op GeenStijl horen in het doosje "witte mannen" en dat wordt beoordeeld. Jouw karakter heeft er niets mee van doen. Wat nog erger is dat de doosjes niet gelijk zijn aan elkaar. Er bestaat een rangorde van doosjes waarbij "witte mannen" in het onderste doosje zitten en dus eigenlijk het laagste van het laagste zijn. Een gehandicapte Somalier met èèn been stoppen ze in een doosje wat een veel hoger aanzien heeft dan het doosje van blanke mannen. En in het bovenste doosje bevinden zich de marxisten. Het is niet mogelijk voor een extreem linkse om Nederland te zien als èèn bevolking waarbij iedereen, elke Nederlander in het doosje "Nederlanders" zit. Zij zien alleen maar groepen mensen die worden beoordeeld op het doosje waar ze zich in bevinden. Heel heel eng.