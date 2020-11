We kunnen het er met z'n allen wel over eens zijn dat Foo Fighters een van de grootste (stadion)rockbands van het moment is. Misschien na Metallica, misschien een procentpuntje na Bruce Springsteen & de E Street Band als dat collectief weer ergens door een tijdbarrière staat te rammen, en ergens in de buurt van de Red Hot Chili Peppers. U2 spoelen we uiteraard collectief door de plee. Maar nu komt er een nieuw album van de Foos, 'Medicine at midnight', en is er een nieuwe single: Shame Shame. Tja tja tja tja tja tja tja tja. We weten het effe niet hoor. Hartstikke leuk experimenteel enzo, maar als we experimenteel willen beginnen we bij Freak Out! en schatgraven we ons chronologisch door het hele oeuvre van Frank Zappa. En dan die achtergrondmoekes. En dan die strijkers (strijkers zouden verboden moeten worden). En dan die gitaristen die een beetje uit hun neus staan te vreten. Mwoahhhhhh. Wat zegt de vakjury?

En hier de videoclip