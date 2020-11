Het gaat al mis bij 'De Europese Unie'.

En dat is het probleem van de VVD: het is een EU-adepten partij tot op het bot.

Die ohzo door VVD aanbeden EU zet namelijk subsidies op alles wat integratie tegenwerkt, deelt pamfletten uit in landen waar 'vluchtelingen' het best naartoe kunnen gaan in Europa, sponsort organisaties die 'vluchtelingen' leert hoe ze met leugens een verblijfsvergunning kunnen krijgen, subsidieert 'onze' asielindustrie met 'ons' eigen geld, weigert grenzen te controleren en haalt zelfs 'vluchtelingen' op, vraagt miljarden voor arme zielige mensen, criminelen en voor andere landen in Europa. Die Europese 'Unie', waar wij nooit voor hebben mogen kiezen. Een stem op het EU-kartel (VDD, D66, GL, PvdA, CDA, CU) is een weggegooide stem. En een verdere teloorgang van onze soevereiniteit.

Terwijl de oplossing heel simpel is: Nexit. Blijft enkel PVV of FvD over.

Ongeacht mooie praatjes, ongeacht 'partijprogramma's', ongeacht propaganda; de EU is werkelijk het grootste probleem met betrekking tot immigratie. In Nederland telt slechts het beleid van de coalitie (lees: EU), daarom is het stelsel zo verrot. Dus stem op een partij die tegen dit stelsel is of stem niet. Maar een stem op EU-aanbiddend VVD met lachende leugenaar Rutte? Nee, nooit.