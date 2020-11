* Inleidend zijn wij natuurlijk al lang op polls getrakteerd die een “landslide” overwinning voor Biden voorspelden

* Enorme staten weten vele miljoenen stemmen te tellen in een paar uur, maar een paar staten doen daar dagen over. Heel “toevallig” dat juist in die staten zich erg vreemde stemverschuivingen plaatsvinden ten gunste van Biden.

* In die paar staten waar het allemaal zo lang duurt, maakt het aantal stemmen voor Biden idiote onverklaarbare sprongen omhoog, terwijl het stemmen voor Trump een platte lijn te zien geeft.

* Mensen die het stemmentellen wilden observeren, moesten daarvoor naar de rechter stappen. De tellokalen zaten op slot, en de ramen waren afgeplakt om pottekijkers op afstand te houden.

* In Philadelphia is een doos met 23277 Biden stemmen opgedoken tijdens het tellen, in die doos zaten NUL stemmen voor Trump. Een andere doos was wat minder idioot: daar zaten nog wel wat Trump stemmen, maar week eveneens enorm af van de overige wat stemmen betreffende de Biden/Trump verhouding.

* Er gaan verhalen rond dat in kiesdistricten met veel Trump stemmers er pennen lagen waarmee er erg makkelijk een gat in het stembiljet kwam: een stembiljet met een gat er in is ongeldig.

* In één staat was er een opkomst van 89%, zo'n opkomst is nog nooit vertoond.

* Op televisie is een stemmenteller te zien die een stembiljet uitpakt, zijn middelvinger ernaar uitsteekt, en het vervolgens in een afvalbak gooit.

Al met al zaken die je eerder in Noord-Korea zou verwachten dan in een vrij land als de VS.

Ik ben zelf regelmatig voor leugenaar uitgemaakt, en meestal zijn dat mensen die zelf liegen. De Democraten hebben jaren beweert dat Trump de vorige verkiezingen gestolen heeft, met hulp van de Russen. Het lijkt er op dat ze dit nu zelf aan het doen zijn: zoals de waard is vertrouwd hij zijn gasten.

Vertrouwen is natuurlijk goed, maar controle is beter.

Als je niets te verbergen hebt, dan laat je iedereen die wil toeschouwen gewoon toe.

Alle vragen zullen beantwoord moeten worden. Het "Trump Derangement Syndrome" is een reële bedreiging voor deze verkiezingen.