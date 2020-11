Het presidentschap, we verbazen ons er niet meer over, niet meer sinds Harry Truman in 1948 een opzienbarende overwinning behaalde op Thomas Dewey, we weten het nog goed, niet meer sinds John F. Kennedy besloot ermee te stoppen en niet meer sinds de beste president sinds George Washington, te weten George W. Bush, het wist te winnen van klimaatdrammer Al Gore. Dus krijgen we in 2024 gewoon alsnog Kanye West, en dan krijgen we een Secretary of Riagg en een Secretary of Kudtmuziek, heerlijk. Als Trump 'm wint kan het over vier jaar heus nog wel een tandje gekker, dan moet Ivanka maar een rondje wachten, en als die roestige hoogbejaarde van een Biden 'm pakt hebben we Ye gewoon over een jaar of twee al in het Witte Huis, wegens omgevallen. Nu al zin in die ravissante First Lady.