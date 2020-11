Trump hield er gister maar liefst vijf rallies in vier staten: (alle hyperlinks zijn videos) North Carolina, Pennsylvania, Michigan en Wisconsin. Biden was vooral een dag lang verdwaald in Pennsylvania, stopte even in Ohio en liet Obama het werk doen in Georgia en Florida. En we zeiden het al eerder, de peilingen vallen grotendeels in het voordeel van Biden. Maar het aantal mensen op bijeenkomsten pleit weer voor een landslide voor Trump. Gister tweette Biden dat "If I have the honor of being elected president, I will take care of your family like I would my own." Dus dat betekent dat iedereen ongeacht z'n gebrek aan expertise voor minstens $50.000 per maand voor een Oost-Europese energiemonopolie mag werken en dat is prachtig. Beelden van Biden rallies gister o.a. hier met Lady Gaga, hier, hier en hier. En wat opvalt is dat het """publiek""" nagenoeg niet in beeld is. Je zou je bijna afvragen waarom. Even serieus, waar is het publiek? Dit is Lady Gaga-onwaardig. Hier, waar z'n vrouw hem laat schrikken, zien we wel wat publiek trouwens, al houdt het niet over. Maar goed, vanavond dus VANAF 21:00 LIVE OP GEENSTIJL: election night live met Hans Teeuwen, Roderick Veelo, Theodor Holman, Geerten Waling, Zentgraaff en de hele GS crew!

Lol gvd wat heerlijk

Veel strijders in Kenosha, Wisconsin, bekend van tv

VANAVOND LIVE MET U

'Blij' met steun krant Pittsburgh Post Gazette. Eerste Republikein sinds 1972

lol