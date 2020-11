Ik hoop zo verdomd hard dat we op/over de piek zitten. Maar met deze cijfers is niks meer te beginnen; het aantal afgenomen tests door de GGD is afgelopen week met ~26.500 gedaald ( ggdghor.nl/actueel-bericht/weekupdate... ) terwijl het absolute aantal positieve tests over de hele afgelopen week toch nog weer hoger lag dan de week ervoor, dus hierop afgaande zou het percentage positieven toch nog weer gestegen zijn, terwijl het RIVM vrijdag het tegendeel beweerde.

Wat is hier gaande; afgenomen testbereidheid, of vallen steeds meer testen buiten zichtsveld van GGD/RIVM in commerciële teststraten, of beide? Cijfersoep Clusterfuck. Hopelijk verschaft het RIVM morgen iets meer duidelijkheid in hun weekoverzicht (maar testen onder de radar worden daarmee niet helder). Maar als afgenomen testbereidheid en/of blinde vlek van commercieel testen het beeld nu vertekenen vrees ik dat we weer moeten varen op vertraagde maar hardere ziekenhuiscijfers (om maar niet te spreken van de in theorie vroeg signalerende rioolwaterwaardes, die in de praktijk met enorme vertraging worden gefinaliseerd en effectief zo'n 10-14 dagen vertraging in de ontwikkelingen geven).