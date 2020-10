"De eerste coronagolf was al veel hoger dan bijvoorbeeld de enorme griepgolf van 2018."

Veel. 1 van de eerste dingen die je leert in een exacte studie is zulk soort vage termen te vermijden.

In het 'Uitgebreider plaatje van Marino' begint de y-as bij 2000 (jank jank). Dan lijkt dat 'veel' nog wat. Pieken griep vs. corona, 4000+ tegen 5000+. Nou poe poe. En vergeleken met het weekgemiddelde van ca. 2800, tja, live with it. Het zit nog in dezelfde orde van grootte. Het is niet 10 keer zo hoog.

Grappig trouwens dat er in januari en februari dit jaar ondersterfte was. Even inhouden om daarna een sprintje te trekken. En daarna is er een cooling down. Die krijgen we na dit sprintje nog wel een keer.