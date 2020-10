Drukke weken voor de boeg. Afgelopen donderdag kon u de immer aanmatigende mateloze aanwezigheid van eenmans horecabeleid Arthur van Amerongen aanschouwen alhier (aanradertje, al zeggen we het zelf). Deze donderdag doen we het wat serieuzer: 3voor12-veteraan Atze de Vrieze, vermoedelijk een van de beste muziekjournalisten van Dit Land, schuift aan om toch eens wat dieper in te gaan op de clubsluitingen, de coronamaatregelen voor de horeca en de verlengde lockdown tot 1 december. En wat moeten we denken van die 'koelkastvergoeding' die de overheid wil overboeken, een fooi of een trap na? In de week van het Amsterdam Dance Event zijn wij wederom de enige kroeg die geopend is, om te praten waarom er ondanks voorbereidingen, voorstellen en innovatieve ideeën geen Amsterdam Dance Event is dit jaar,

Donderdag 21u00 LIVE, met Atze de Vrieze op GSTV YouTube!

Podcast: ditmaal een luistertip vooraf, en wel deze aflevering van De Machine.

Vragen: daarover, of aan Atze? Stel ze in de comments.

3 November: US Election Night Special Program

En dan zijn dus dinsdagavond- en nacht 3 november de Amerikaanse verkiezingen, waarvoor wij onze kelderbar ombouwen tot een zijkamer van het Witte Huis en live de hele nacht gaan toezien wie er in het ovalen kantoor naast komt zitten de komende vier jaar. Daarvoor hebben we een combi-cast van ernst en luim, want we hebben Hans Teeuwen, Roderick Veelo, Theodor Holman, Pieter Omtzigt en Geerten Waling opgelijnd om er samen met de redactie en een flinke productiecrew een topnacht van te maken voor mensen die liever niet op de NPO of CNN zijn aangewezen. En wie is dat nou niet? Daarom. Uw sponsoring is dus van harte welkom: