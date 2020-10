: Bullshit joh. Er wordt getest op een stuk RNA dat specifiek voor Corona is. De vervuilingen vinden op andere manieren plaats en inderdaad, bij lage prevalentie en veel testen ga je relatief veel vals-positieven vinden. Van oude stukken virus, niet levensvatbare versies en naar mate je meer PCR cycli draait wordt de test minder betrouwbaar, omdat je dichter 'in de ruis' gaat zitten kijken. Maarrr... het aantal positieve testen (%) stijgt, het aantal ziekenhuisopnames stijgt en het aantal IC gevallen stijgt. Los van of het verkoudheid, griep en of corona is, dreigt de zorg onderuit te gaan. En die trend moeten we doorbreken.

Ik denk zelf dat we weinig effect bereiken met de lockdown, maar dat gelul over PCR testen komt me de keel uit.