Hugo de Jonge. Het CDA verdient niet beter dan Hugo de Jonge, het CDA wíl Hugo de Jonge. Wat door Piet Steenkamp in 1980 is opgericht vindt zijn voltooiing in het partijleiderschap van Hugo de Jonge. Want Steenkamp zag het al, de christelijke macht was tanende, de christelijke moraal was in verval, de christelijke normen en waarden verloren terrein, hadden niet als vanzelf meer grip op de gelovige, via de predikant, de dominee, de priester, de voorganger, en dat zou op termijn als vanzelf gaan betekenen dat de politieke macht van de christelijke gemeenschappen drastisch zou verminderen. De creatie van het CDA was een poging om op tijd de macht over de gelovige te verleggen van het kerkgebouw naar de politieke arena, naar de zaaltjes, de zalen en, o hovaardij, de congreshallen. Geen donderpreken meer die de gelovigen oplegden om KVP, CHU of ARP te stemmen, nee, zalvende woorden over de noodzaak van zoiets als Christendemocratie, en verdere technieken die de politiek gebruikt om de kiezer te paaien, aangereikt door spindoctors en mannetjesmakers.

Het CDA heeft het zo'n veertig jaar volgehouden om dat spel te spelen, om de macht der Christengemeenschap om te katten naar macht van een politieke partij. Dat is wonderwel gelukt. Het CDA is volledig losgeslagen van die gemeenschap, functioneert als een politieke partij die weliswaar schermt met Christelijke waarden maar zich inmiddels in niets meer onderscheidt van al die andere o, zo populistisch opererende politieke partijen. De potsierlijke wijze waarop Balkenende nog probeerde om normen en waarden tot kernpunt te maken was het ultieme bewijs dat er een tijdperk was afgesloten, dat de christelijke gemeenschappen in al die jaren verder uiteengevallen waren en al bijna niet meer bestonden. Het CDA kwam met steeds hollere frasen op voor een achterban die eigenlijk al niet meer bestond, de christen die eertijds op de KVP stemde, op de ARP of op de CHU.

Hugo de Jonge is de perfecte partijleider. Zet Hugo op de kansel van een leeg, verlaten en vervallen kerkgebouw en zijn toch al lege, holle woorden zullen galmen als nooit tevoren. Hij vertegenwoordigt als geen ander de christendemocratie zoals het CDA die in de afgelopen veertig jaar heeft vormgegeven. Vorm is het geworden, en niet méér dan dat, enkel vorm. De inhoud doet er helemaal niet meer toe. Het gaat erom hoe de boodschap overkomt, niet of die boodschap inhoud heeft, en zelfs niet of die boodschap nog echt wel bestaat.

Het CDA heeft zichzelf tot louter vorm gemaakt, Hugo de Jonge is de vleesgeworden vorm, de vleesgeworden leegheid, het vleesgeworden niets.