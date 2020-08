Ik snap werkelijk niet waarom er met computers gestemd wordt, en mensen daarna denken nog waarde kunnen toekennen aan het resultaat of achteraf onderzoek kunnen doen. Het zijn nullen en enen. Of die gemanipuleerd zijn is altijd lastig te zeggen. Nu er zelfs logs ontbreken, kan je al helemaal geen uitspraak doen, blijkbaar is iemand te dom om de verkiezing of fraude goed te doen.

Verkiezingen via computers zorgen ervoor dat alleen geniale nerds met totale toegang tot het alle betrokken systemen tijdens de volledige verkiezing misschien iets kunnen waarnemen wat lijkt op fraude. Dat toezicht is er nooit geweest, en zal nooit mogelijk kunnen zijn.

1) Why Electronic Voting is a BAD Idea - Computerphile www.youtube.com/watch?v=w3_0x6oaDmI

2) Why Electronic Voting Is Still A Bad Idea

www.youtube.com/watch?v=LkH2r-sNjQs

Dit is schip is gezonken. Nog in de haven. Nooit zeewaardig of waterdicht geweest, en dat kan je dan niet achteraf repareren. De mate waarin het CDA nog aan dit dode paard aan het trekken is, geeft aan dat ze totaal geen kaas gegeten hebben van de onderliggende materie. Gewoon helemaal niets.