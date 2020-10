De meeste nieuwszenders hebben er al twijfels bij dat dit de computer en schijven van Biden was. Er wordt druk gezwaaid met papieren & apparaten, maar externen mogen niks checken. Guiliani zit hier al ruim een jaar op, als dit echt wat was, vraag ik me af waarom die niet gewoon aangifte gedaan heeft of meewerkt het checken van brongegevens. www.nytimes.com/2020/10/18/business/m...

On Oct. 14, Delaware computer repairman John Paul Mac Isaac claimed that in April 2019, a man who identified himself as Hunter Biden brought a liquid-damaged MacBook Pro to his small repair shop. Mac Isaac said his poor vision prevented him from personally identifying the man as Biden. eu.usatoday.com/story/news/politics/2...

The computer repair shop owner, a Trump supporter named John Paul Mac Isaac, has told the following story: An unknown man dropped off three damaged laptops at his store in April 2019, then did not return to claim them. Isaac surmised the laptops belonged to Hunter Biden, but he could not reach him to return the devices. So he made copies of the hard drives and shared them with an attorney for Giuliani, according to accounts he gave the New York Post and other news outlets. www.politico.com/news/2020/10/24/hunt...

Als iemand een laptop hebt met kiddie porn, dan is dat encrypted. Dan geef je dat ding niet af, maar fik je m zelf af. Laat staan bij een laptopzaak, om m vervolgens zelf niet af te halen EN onbereikbaar te zijn.

Een gemiddelde repareerzaak gaat niet na een rekening van € 85 zooi kopieren naar een schijf die ze na ontvangst van de laptop pas gemaakt is en duurder is dan die € 85. Die gaan niet rustig struinen over de inhoud. Daar heb je geen tijd voor.

En dan heel toevallig is dit de enige laptoprepareerzaak in heel USA waar de eigenaar wel componenten op een printplaat kan zien, maar te blind is om mensen aan hun gezicht te herkennen. Sorry, maar dan houdt het voor mij een beetje op. Dit verhaal spreekt zichzelf al te vaak tegen of vormt een onwaarschijnlijk onsamenhangend stelsel.

De huidige timing van Guiliani en Bannon lijkt gericht op maximaal effect op de verkiezingen, zonder dat de toets der kritiek van het OM, de rechtbank of media hoeft te doorstaan. Het past vooral in het fact-free tijdperk.