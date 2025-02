U bent religieus en u rijdt auto? Laten we hopen dat er geen stakende ambtenaren in de buurt staan. Voor je het weet overleven ze het allemaal. Wat big time falen is, want u bent immers automobilist en - laten we er niet omheen draaien - religieus zeer gemotiveerd.

Met een opgewekt ‘Wir schaffen das’, gaf de grijze DDR-mus Merkel een stem aan de ontwortelde opvatting zoals die nu eenmaal breed gedragen wordt onder de politieke elite. Dus kwamen de religieuze automobilisten met miljoenen de grens over scheuren.

Was er maar een alternatief voor politiek ontheemde Duitsers? Dat zou heel groot kunnen worden.