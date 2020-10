,,Sinds 2012 ligt de samenleving aanhoudend onder extremistisch vuur van islamitisch terrorisme."

Fout.

Het 'extremistisch vuur van islamitisch terrorisme' brandt al veel & veel langer.

En wel ruwweg sinds de zevende eeuw van onze jaartelling.

En in onze moderne tijd al sinds de jaren '70, waarin islamitische terroristen - bijvoorbeeld - al vliegtuigen en passagiersschepen kaapten, complete Olympische ploegen uitmoordden (München 1972), onze moderne tijd waarin islamitische staatshoofden opriepen tot moord op een schrijver omdat die een boek schreef, waarin ambassades door islam-terroristen werden opgeblazen, waarin 3000 argeloze, hard werkende burgers de dood werden ingejaagd door een roedel islamitische barbaren die met gekaapte vliegtuigen wolkenkrabbers binnen vlogen, waarin een cineast en opinie-maker in Nederland ritueel werd afgeslacht omdat ie een mening had, waarin tekenaars van spotprentjes in Denemarken thuis met bijlen werden overvallen omdat ze tekeningetjes hadden gemaakt, waarin honderden mensen in Madrid door islamitische terreurbommen aan flarden werden gereten (2004), waarin die zieke exercitie nog eens werd herhaald in Londen (2005), enzovoort, enzovoort.

Dus dat "sinds 2012" is een beetje betrekkelijk, want de wereld is aanzienlijk groter dan Frankrijk alleen, en de islamitische terreur veel langduriger en wijder verbreid dan in Frankrijk alleen.

Tenslotte: de enige reden dat er zo hier & daar iets lijkt te 'kantelen' is de angst voor zetelverlies bij sommige politici.

Er gaat pas écht iets 'kantelen' als er sprake gaat zijn van een drastische inkrimping van het aantal moslims in West-Europa. Al dan niet vrijwillig. En nogmaals: dan bedoel ik niet volgepakte deportatie-treinen die naar het oosten rijden, maar het stopzetten van elke vorm van facilitering van de islam, het stopzetten van allerlei uitkeringen en subsidies, en het officieel bestempelen van de islam als een ongewenste totalitaire doctrine en een bedreiging van de vrijheid.