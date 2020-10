Tijdens een debat voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zou Thierry Baudet het idee hebben gehad dat 'men' (= Pechtold natuurlijk) hem heeft geprobeerd te vergiftigen. Staat in een boek hitpiece van Berend Botje en Mischa Cohen, waarin de doodvermoeiende aandachtsjunk Henk Otten weer eens mag leegblobben over z'n oude strijdmakker: "Als het waar was, konden we er een enorme rel van maken. Baudet vergiftigd door Pechtold!" Ja, als het waar was. Baudet ging voorafgaand aan het debat echter op de plek van Tunahan Kuzu staan, dus blijft over de vraag: WIE WILDE KUZU NAVALNYEN? Video onderaan topic, hier tijdcodes met gebeurtenissen:

10 minuut 35 - Thierry Baudet gaat achter de katheder van Kuzu staan. De debatleiders proberen hem naar een andere tafel te dirigeren. "Ik sta hier goed", hoor je Thierry nog mompelen (want Thierry staat zo natuurlijk in het zicht van de camera)

19.50 - Thierry verplaatst zijn glaasje water

22.55 - We zien dat het glas van Thierry leeg is. Het glas van Lilian Marijnissen is halfvol, al enkele jaren trouwens

27.30 - Thierry schenkt een nieuw glas water in DOE NOU NIET

BELANGRIJK MOMENT 56 minuut 29 - Thierry vermoedt dat er iets in het water zit!!! Hij kijkt naar zijn glas. Hij kijkt naar de karaf. Hij kijkt naar het glas van Marijnissen. Zit er iets in het water???

59.15 - Thierry kijkt weer naar zijn glas. Wat is er toch?

Daarna tot het einde - Thierry raakt zijn karaf water niet meer aan

1.25.13 - Heisa! Yernaz Traumatisering komt het podium opgewaggeld

Daarna - Met z'n allen Thierry bashen



1.53.30 - Thierry zit vast in een staar. Naar z'n glas

2.10.35 - Thierry geeft iedereen een hand en gaat kennelijk naar het ziekenhuis

De ontluisterende beelden