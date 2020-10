De politie is met meer dan 60.000 medewerkers een van de grootste, zo niet de grootste werkgever van Nederland. Dat is dus 1 medewerker per 300 Nederlanders.

Mijn gemeente van 45.000 inwoners zou dus de beschikking moeten hebben over 150 politie-medewerkers. In ploegendienst, met vakanties en alles, is dat zo'n 30 man 24/7 bezetting.

Toch zijn er op een willekeurige zaterdagavond (toch een piektijd) maar twee man in het (voor publiek gesloten) bureau aanwezig.

De politie heeft geen medewerkers te weinig, maar bureau's te veel.