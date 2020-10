: OK. Laten we eens kijken naar het aantal besmettingen. OP 29 september vertelde Rutte dat het verkeerd ging. Daarna gingen we veel meer thuiswerken weer, supermarkten weer met mandjesdienstmeisjes werken en afstand houden werd weer wat meer ingevoerd. Effect: 0,0. Nauwelijks. Gemiddeld is de incubatietijd 5 dagen, met uitschieters naar 14 dagen. We hadden dus begin oktober effect moeten zien. Was er niet. Conclusie: we houden ons er niet aan. Andere conclusie: de maatregelen werken gewoon uberhaupt niet. Ik denk dat de zon in mei en juni Corona hebben gesloopt en we allemaal dachten dat het kwam door ons gedrag. Nu doen we het experiment nog een keer en de uitslag is anders. Dat is echt neit omdat er nu wat feestjes hier en daar zijn, of bruiloften van wat turkjes enzo. Die waren er in maart en april ook. De maatregelen hebben gewoon niet zo heel veel effect. Maar goed, het maakt ons lekker angstig en dat is de gekozen strategie. Prijzenswaardig dat de strategie consequent gehandhaaft wordt, maar het werkt gewoon niet. Tijd voor nieuwe keuzes!